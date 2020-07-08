За сутки восемь жителей Эстонии заразились коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, три положительных теста поступили из Ида-Вирумаа (два из Нарвы), четыре — из Харьюмаа (два из Таллинна) и один из Ярвамаа. В трех случаях речь шла о заражениях в кругу семьи. В двух случаях происхождение заражений неизвестно. В трех случаях люди заразились на празднике по случаю дня рождения, на котором присутствовал гость из России. Остальные участники этого праздника также направлены на тестирование.

По состоянию на утро 8 июля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось три пациента. На искусственной вентиляции легких находится один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписан 391 пациент, закончено 378 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 882 человека. Из них истории болезни 1423 пациентов закончены (75,6%), у 459 человек (24,4%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано более 110 000 первичных тестов, из них 2003, т.е. 1,8% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.