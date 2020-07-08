Полиция: алкоголь и сигареты вполне доступны для несовершеннолетних

Глава округа Тарту Анти Пейпонен сообщил, что молодые люди, участвовавшие в инспекционных закупках, смогли без особых усилий приобрести алкогольные напитки в магазинах, потому как продавцы не интересовались их возрастом.

Например, один из продавцов утверждал, что, на его взгляд, клиенту было больше 18 лет. По его словам, проверка документа заняли бы дополнительное время и создали бы очередь. Тем не менее, продавец признал, что его интуиция несовершенна, и клиент мог быть совершеннолетним.

Магазинам, где были обнаружены нарушения, сделали письменные предупреждения. В них полиция просила обратить внимание компаний на ошибку и для улучшения ситуации требовать у молодых покупателей документ.