Вашингтон начал процедуру выхода из ВОЗ

Президент Трамп, намеревающийся добиться переизбрания на выборах в ноябре, обвинил ВОЗ в серьезных упущениях в борьбе с пандемией коронавируса. 14 апреля он прекратил платить взносы этой специализированной организации ООН. В частности, Трамп обвинил ВОЗ в том, что она поддерживала кампанию КНР по дезинформации и содействовала распространению коронавируса во всем мире, тем самым несет долю ответственности за пандемию. США наиболее сильно пострадали, в стране коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, от пневмонии COVID-19 и ее последствий умерло более 134 тысяч.