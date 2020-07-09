Посольство США в Таллинне собирается переехать

Посольство США собирается съехать из помещений на столичной улице Кентманни и обосноваться за зданием Суперминистерства, на углу улиц Вяйке-Америка и Суур-Америка.
Согласно решению Таллиннского горсобрания, участок по адресу Суур-Амеэрика, 3/Вяйке-Америка, 4 будет отчужден государству в связи с договоренностью между странами. По словам министра экономики Таави Ааса, участок будет передан в пользование посольства иностранного государства с целью застройки.
Интерес посольства к покупке участка подтвердил и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. По данным портала новостей вещания, из нынешних помещений на улице Кентманни посольство съедет полностью.
«Речь идет о техническом решении правительства, но на самом деле оно очень важное, так как создает предпосылки для улаживания вопроса недвижимости посольств США и Эстонии. Посольство США в Таллинне несколько лет подыскивало альтернативное место. Теперь можно надеяться, что страны смогут найти решение», – сказал Рейнсалу.