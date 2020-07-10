В Испании мигранты захватывают недвижимость россиян, пустующую из-за пандемии коронавируса

Как рассказала изданию жительница испанской провинции Альмерия по имени Наталья, владеющая несколькими объектами недвижимости на средиземноморском побережье Испании, в последние месяцы проблемы со сквоттерами обострилась настолько, что во многих городах Страны Басков местным жителям пришлось объединенными усилиями выставлять гастарбайтеров из захваченных ими пустующих домов.

Сквоттинг или сквоттерство - акт самовольного проникновение и заселения частной собственности без цели присвоения чужого имущества лицами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных прав на его использование.

«Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья - это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США - от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган, - говорит Наталья, отмечая, что это не всегда нищие и безработные. - Нередко это представители среднего класса, вполне приличные люди, не сумевшие выплатить кредит по ипотеке».

Выселить непрошеных гостей в соответствии с действующим законом очень непросто, даже с помощью полиции. Силой тут не поможешь - в этом случае собственник жилья может сам попасть в полицию. Местные политики уже потребовали от властей Испании принять закон против захватчиков чужой недвижимости.