Пт, 10.07.2020
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Фото ⟩ В Шотландии продают остров по цене квартиры

Необитаемый остров под названием Инчконначан.

ФОТО: Knight Frank / SWNS.COM/Scanpix

В Шотландии выставили на продажу остров по цене недвижимости в Лондоне, сообщает Korrespondent со ссылкой на Metro.

Необитаемый остров под названием Инчконначан продают за 500 тысяч фунтов стерлингов (559 тысяч евро). Издание отмечает, что во столько же может обойтись квартира в Лондоне.

Остров площадью 42 гектара располагается посреди озера Лох-Ломонд. Он покрыт густой растительностью и является необитаемым на протяжении 20 лет.

Добраться до него можно только на лодке. На острове расположен деревянный дом, построенный в 1920-е годах. Его разрешено снести, а также выдано разрешение на постройку дома с пятью спальнями.

ФОТО: Knight Frank / SWNS.COM/Knight Frank / SWNS.COM

Новые жильцы также смогут сделать лодочную станцию, пирс и возвести дополнительную хижину.

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