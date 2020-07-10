Фото ⟩ В Шотландии продают остров по цене квартиры

Необитаемый остров под названием Инчконначан продают за 500 тысяч фунтов стерлингов (559 тысяч евро). Издание отмечает, что во столько же может обойтись квартира в Лондоне.

Остров площадью 42 гектара располагается посреди озера Лох-Ломонд. Он покрыт густой растительностью и является необитаемым на протяжении 20 лет.

Добраться до него можно только на лодке. На острове расположен деревянный дом, построенный в 1920-е годах. Его разрешено снести, а также выдано разрешение на постройку дома с пятью спальнями.

ФОТО: Knight Frank / SWNS.COM/Knight Frank / SWNS.COM