Видео ⟩ Дерево упало на многоквартирный дом и разбило окна

На данный момент уже постепенно стихающий шторм наделал много бед в Эстонии, например, в Пярну дерево упало на двух людей. А жительница Пайде Янели Берг поделилась в соцсетях пугающими кадрами: деревья падают на дома.

«Не только на побережье», - прокомментировала Берг видео. На нем запечатлено, как сильный ветер валит две большие ивы. Одна ветка попала прямо в стену и окна дома.

Берг сказала Elu24, что макушка дерева разбила на нижних этажах несколько внешних стекол пакетных окон. «На четвертом этаже пострадали и подоконники», - отметила она.