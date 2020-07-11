Видео ⟩ Дерево упало на многоквартирный дом и разбило окна

В Пайде обрушившийся на Эстонию шторм напугал людей, которые думали, что находятся в безопасности в собственном доме — упавшее на многоквартирный дом дерево разбило несколько окон, пишет портал Elu24.
На данный момент уже постепенно стихающий шторм наделал много бед в Эстонии, например, в Пярну дерево упало на двух людей. А жительница Пайде Янели Берг поделилась в соцсетях пугающими кадрами: деревья падают на дома.
«Не только на побережье», - прокомментировала Берг видео. На нем запечатлено, как сильный ветер валит две большие ивы. Одна ветка попала прямо в стену и окна дома.
Берг сказала Elu24, что макушка дерева разбила на нижних этажах несколько внешних стекол пакетных окон. «На четвертом этаже пострадали и подоконники», - отметила она.
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