Эстонскую речь в Нарве теперь слышно чаще: внутренний туризм начинает оживать

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Кайдо из Тарту с женой и дочерью побывал на экскурсии по Кренгольмской мануфактуре и погулял по речному променаду. В Нарву мужчина приехал впервые, и на вопрос, почему не приезжал раньше, только пожал плечами.

“Даже не знаю”, - ответил он.

Супруги из центральной Эстонии Антс и Рита рассказали, что в приграничном городе были уже много раз.

“Почти каждый год приезжаем”, - сказал Антс.

“Нравится гулять по променаду, смотреть на Россию, - добавила Рита. - В Нарва-Йыэсуу тоже были пару лет назад”.

Супруги Арвидас и Данголе приехали из Литвы.

“Мы были в Тарту, сейчас приехали в Нарву, потом поедем на море и в Таллинн”, - поделился планами Арвидас.

“Еще хотели посетить остров Сааремаа”, - добавила Данголе.

“Может быть, отправимся еще в Финляндию, но точно пока не знаем. Мы пока не знаем, можно ли нам туда по правилам”, - рассказал Арвидас.

“Мы и сюда боялись ехать, не знали, сможем ли свободно вернуться, - добавила Данголе. - Но Литву уже всю объехали, некуда больше съездить, и решили поехать в Эстонию”.

Туристический поток усох и сменил направление

Как сообщал ERR, в апреле 2020 года туристический поток в Ида-Вирумаа, по данным отелей, был на 95% меньше, чем в апреле прошлого года. Данные за май показывают небольшое улучшение - турпоток по сравнению с маем прошлого года сократился на 82%.

В середине июля в нарвском отеле Inger дела обстоят уже заметно лучше, он заполнен наполовину.

“Уже виден свет в конце туннеля, - сказал руководитель отеля Владимир Изотов. - Сейчас заполняемость - примерно 50 процентов от прошлого года. В основном, приезжают эстоноземельцы. Кто-то в отпуске приезжает посмотреть наши края, хотя большая часть клиентов - это командировочные, которые заняты здесь какими-то работами в разных фирмах.

Но есть уже и европейцы. Из них на первом месте, я думаю, финны, потом латыши, литовцы. Есть немного немцев. Россиян, конечно же, еще нет. В общем, оживаем понемногу”.

Гости не издалека

Статистика отелей не учитывает людей, которые останавливаются на частных квартирах и, конечно, тех, кто приехал только на один день. Когда Нарву активно посещали покупатели из России, их наплыв можно было примерно оценить по количеству покупок с возвратом налогов по системе Tax Free. Внутренних туристов на день подсчитать куда сложнее.

Косвенно о наличии турпотока в Нарву из других городов Эстонии можно судить по экскурсиям по Кренгольмской мануфактуре, которые по воскресеньям проводит Нарвский музей. Экскурсии проводятся на русском, эстонском или английском языке - в зависимости от того, какой язык удобнее для группы.

“В прошедшее воскресенье был 191 человек, - сообщила специалист музея по маркетингу Наталия Фурман. - Обычно 70% - это эстонцы, практически каждое воскресенье есть хотя бы одна англоязычная группа, туда могут входить не обязательно англичане, а шведы или финны. И также бывает одна-две русскоговорящих группы”.

В туристический инфопункт на Петровской площади Нарвы сейчас заходят обычно 20-30 человек в день. Это в десять раз меньше, чем прошлым летом. Но рост турпотока заметили и здесь - он начался с июля. По словам сотрудницы инфопункта Ангелины Ивановой, кроме гостей из других мест Эстонии, в пункт стали заходить туристы из Латвии и Литвы, иногда - из Германии. Многие не готовятся к поездке заранее и уже здесь интересуются, чем можно заняться в Нарве.

“Многие эстонцы доезжают до Нарвы впервые. Так что, есть и плюсы в этой ситуации - возник повод познать свой край”, - замечает Ангелина Иванова.