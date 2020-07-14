Вт, 14.07.2020
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Галерея ⟩ Французские истребители пролетели на малой высоте над Таллинном

Французские истребители Mirage 2000-5 во вторник облетом Таллинна отметили национальный праздник Франции, День взятия Бастилии. Полет на малой высоте состоялся в 15 часов и был хорошо заметен в районе пляжа Пирита.

Посол Эрик Ламуру пригласил всех друзей Франции принять участие в праздновании, хотя в этом году оно будет виртуальным. 

"Из-за глобальной вспышки коронавируса французское посольство не будет в этом году устраивать в Таллинне традиционный прием. Но по цифровым каналам посольства все желающие могут разделять с нами праздничное настроение в течение всей недели. В качестве бонуса можно сегодня насладиться полетом французских истребителей над Таллинном", - сказал посол Ламуру. 

Истребители Мираж 2000-5 ВВС Франции охраняют воздушное пространство стран Балтии из Эмари с мая по август этого года. Военно-воздушные силы Франции регулярно участвуют в миссии по обеспечению воздушной безопасности с момента ее создания в 2004 году. Это второй раз, когда французы дислоцированы в Эмари в рамках миссии НАТО.

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