Эксперт: самый болезненный удар пенсионная реформа нанесет по людям с низкими доходами

После введения принципа добровольности при накоплении во II пенсионную ступень в ней продолжил бы держать и приумножать деньги 51% сегодняшних ее клиентов, выяснилось по результатам проведенного банком Luminor исследования. Накопленные пенсионные деньги с наибольшей вероятностью снимут жители Эстонии с меньшими доходами и меньшей финансовой защищённостью.
По словам руководителя пенсионного подразделения Luminor Baltikum Расмуса Пиккани, результаты исследования показывают, что пенсионная реформа сильнее всего затронет людей финансово наименее обеспеченных, когда они достигнут пенсионного возраста. «Если сегодня у человека есть выбор между решением финансовой проблемы, которая сейчас кажется острой, или накоплением денег на пенсию, то можно ожидать, что многие примут решение в пользу первого варианта». К сожалению, это не лучшее решение на будущее. Таким образом, законодатель должен заранее подумать о том, как государство сможет в будущем поддержать людей, которым сейчас позволят снять пенсионные накопления», – прокомментировал Пиккани.
По словам Пиккани, также важно осознать, что люди, которые копили деньги во II ступени, но теперь хотят ее покинуть, накопили меньше пенсионных паев в I ступени, чем те, кто никогда не присоединялся ко II ступени. «Поскольку участники накопительной пенсионной системы вкладывали в выплату текущих пенсий на 20% меньше, чем люди, которые не присоединялись к системе, они накопили значительно меньше личных пенсионных долей в первой ступени. Если сбережения второй ступени, которая должна была это сбалансировать, будут потрачены сейчас, то этим людям будет ещё сложнее справляться в будущем», – добавил Пиккани.
Результаты опроса показали, что на вероятность сохранения денег в пенсионных фондах влияет доход респондентов. Люди с более низкими доходами с меньшей вероятностью будут продолжать наращивать свои пенсионные накопления, чем люди со средними или более высокими доходами. 47% владельцев паев второй пенсионной ступени, чей доход составляет менее 600 евро на члена семьи в месяц, будут продолжать делать накопления; 53% людей со средним уровнем дохода, получающих по крайней мере 601 евро на члена семьи в месяц, продолжат копить, а из числа тех, кто зарабатывают более 900 евро на члена семьи в месяц, продолжат копить 58%.
Оказалось, что на выбор также влияет общее финансовое положение людей. Из тех владельцев паев II ступени, которые не чувствовали, что их финансовое положение было достаточно хорошим, чтобы справиться с кризисом во время чрезвычайного положения, только 36% будут продолжать копить на пенсию во II ступени. В основном люди намерены за счёт снятых денег погасить долги или кредиты, совершить прочие необходимые траты. Меньше тех, кто направил бы часть собранных денег в недвижимость, в срочные вклады и на самостоятельное инвестирование.
Ответы были собраны с помощью количественного онлайн-опроса в мае этого года. Цель состояла в том, чтобы проанализировать влияние чрезвычайной ситуации на финансовое положение жителей Балтии и их отношение к сбережениям, инвестициям и выходу на пенсию. В исследовании приняли участие 524 жителя Эстонии в возрасте от 23 до 59 лет.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!