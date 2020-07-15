Кризисный план Марта Хельме требует 27 млн и увеличения бюджета МВД

По оценке Марта Хельме (EKRE), для повышения готовности к кризисам необходимо сделать ряд важных приобретений, нанять дополнительных людей, организовать обучение и провести несколько профилактических и информационных мероприятий.

Согласно представленному правительству меморандуму, в 2021–2024 годах на создание кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны понадобится 17 млн евро. Кроме того, необходимы дополнительные разовые приобретения на сумму в 9,6 млн. евро и обеспечение дополнительного покрытия постоянных расходов в среднем в размере 10,8 млн евро в год.