Кризисный план Марта Хельме требует 27 млн и увеличения бюджета МВД

Для создания кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны необходимо 17 млн евро, для покрытия единовременных расходов - 9,6 млн, еще 10,8 млн необходимы для ежегодного увеличения бюджета Министерства внутренних дел, говорится в представленном министром Мартом Хельме правительству меморандуме, пишет Rus.ERR.
По оценке Марта Хельме (EKRE), для повышения готовности к кризисам необходимо сделать ряд важных приобретений, нанять дополнительных людей, организовать обучение и провести несколько профилактических и информационных мероприятий.
Согласно представленному правительству меморандуму, в 2021–2024 годах на создание кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны понадобится 17 млн евро. Кроме того, необходимы дополнительные разовые приобретения на сумму в 9,6 млн. евро и обеспечение дополнительного покрытия постоянных расходов в среднем в размере 10,8 млн евро в год.
По словам Хельме, несколько исследований показали, что в подготовке к кризису в Эстонии существуют "пробелы в возможностях", но из государственного бюджета не было выделено денег для улучшения ситуации.
Подробнее здесь.