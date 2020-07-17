Пт, 17.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон

Фото ⟩ Грубое нарушение ПДД привело к аварии

В четверг, 16 июля, около 14:00 на перекрестке Мудисте — Вяндра и Сууре-Яани — Навести со стороны Сууре-Яани произошло ДТП. Как сообщает Sakala, там столкнулись автомобили Opel и Volvo.

Люди отделались легким испугом и незначительными травмами. По первоначальным данным, Opel не уступил дорогу автомобилю Volvo, который ехал по главной дороге и имел преимущественное право проезда. 

У Opel сильно пострадала передняя часть автомобиля, у Volvo — левый бок. По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, машина Volvo только позавчера была зарегистрирована в Эстонии и имеет новых владельцев.

Спасатели очистили проезжую часть от обломков.

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