Фото ⟩ Грубое нарушение ПДД привело к аварии

В четверг, 16 июля, около 14:00 на перекрестке Мудисте — Вяндра и Сууре-Яани — Навести со стороны Сууре-Яани произошло ДТП. Как сообщает Sakala, там столкнулись автомобили Opel и Volvo.
Люди отделались легким испугом и незначительными травмами. По первоначальным данным, Opel не уступил дорогу автомобилю Volvo, который ехал по главной дороге и имел преимущественное право проезда.
У Opel сильно пострадала передняя часть автомобиля, у Volvo — левый бок. По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, машина Volvo только позавчера была зарегистрирована в Эстонии и имеет новых владельцев.
Спасатели очистили проезжую часть от обломков.