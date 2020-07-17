Графики ⟩ По сравнению с Ригой и Вильнюсом в Таллинне дизель дешевле, а бензин дороже

В Таллине цены на бензин выросли за неделю на 3 цента. Цена на дизельное топливо осталась на уровне прошлой недели.

В Риге цены на бензин и дизельное топливо выросли на 1 цент по сравнению с прошлой пятницей.

В Вильнюсе за неделю цены на бензин и дизельное топливо выросли на 1,3 цента.

По-прежнему самый дорогой бензин продается в Таллинне. Цена 95-октанового бензина в пятницу утром поставляет в нашей столице 1,259 евро, что на 11 центов дороже, чем в Риге и на 13,3 центра дороже, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles plus в Таллинне в пятницу утром была 1,309 евро, что дороже, чем в Риге и Вильнюсе на 10 и 10,4 цента соответственно.

Самое дешевое дизельное топливо продается на этой неделе в Таллинне. Цена в нашей столице - 0,999 евро, то есть на 6 центов дешевле, чем в Риге и на 1,7 центра - чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут различаться на заправочных станциях.