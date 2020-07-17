Пт, 17.07.2020
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  • По сравнению с Ригой и Вильнюсом в Таллинне дизель дешевле, а бензин дороже

Графики ⟩ По сравнению с Ригой и Вильнюсом в Таллинне дизель дешевле, а бензин дороже

Tallinnas saab Riia ja Vilniusega võrreldes diislit odavamalt tankida, kuid bensiin on kallim.

ФОТО: Tairo Lutter

Сравнение цен Circle K в столицах стран Балтии в пятницу показывает, что по сравнению с предыдущей неделей цены на топливо выросли больше всего в нашей столице.

В Таллине цены на бензин выросли за неделю на 3 цента. Цена на дизельное топливо осталась на уровне прошлой недели. 

 

В Риге цены на бензин и дизельное топливо выросли на 1 цент по сравнению с прошлой пятницей.

В Вильнюсе за неделю цены на бензин и дизельное топливо выросли на 1,3 цента.

 

По-прежнему самый дорогой бензин продается в Таллинне. Цена 95-октанового бензина в пятницу утром поставляет в нашей столице 1,259 евро, что на 11 центов дороже, чем в Риге и на 13,3 центра дороже, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles plus в Таллинне в пятницу утром была 1,309 евро, что дороже, чем в Риге и Вильнюсе на 10 и 10,4 цента соответственно. 

Самое дешевое дизельное топливо продается на этой неделе в Таллинне. Цена в нашей столице - 0,999 евро, то есть на 6 центов дешевле, чем в Риге и на 1,7 центра - чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут различаться на заправочных станциях.

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