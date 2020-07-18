Видео ⟩ Врезалась в стену, упала, встала и снова упала: девушка наглядно показала, почему пьяным нельзя ездить на велосипеде

Девушка находилась под воздействием алкоголя и сидела на улице рядом с велосипедом. Сотрудники Центра видеонаблюдения допустили, что она в любой момент может начать движение на велосипеде, поэтому на место происшествия был отправлен ближайший патруль полиции. Пока экипаж был в пути, молодая женщина действительно села на велосипед и попыталась ехать, но из-за опьянения не смогла управлять своим транспортным средством и несколько раз падала.

Видео: Пьяная девушка пытается ехать на велосипеде в Старой Риге

Несколько минут спустя экипаж полиции прибыл на место происходящего, девушку остановили. Во время разговора она призналась, что ранее употребляла алкоголь.

В то же время она объяснила, что изначально хотела дотолкать велосипед до дома, но потом поняла, что таким образом в пути придется провести около часа, а на велосипеде она добралась бы до своего места жительства на 40 минут быстрее.

Когда полицейские убедилась в том, что девушка в результате падения не пострадала и не нуждается в медицинской помощи, на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции Латвии, которые продолжили работу с 23-летней нарушительницей.

Стоит напомнить, что под воздействием алкоголя запрещено управлять не только автомобилем, но и велосипедом. Передвигаясь на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения в реанимации можно оказаться быстрее, чем дома.