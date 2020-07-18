Галерея ⟩ Фестиваль ряпушки на побережье Чудского озера привлек тысячи посетителей

Сегодня в полдень летняя жара привлекла тысячи жителей Эстонии в Казепяэ, побережье Чудского озера, где проходил фестиваль ряпушки, пишет Tartu Postimees.
Одно время ряпушки в Чудском озере было крайне мало, однако за последние годы ситуация ощутимо изменилась к лучшему - теперь этой рыбы можно поймать столько, чтобы люди снова могли ей лакомиться.
Рыбу повара готовили в коптильных печах. На копчение одной партии уходило сорок минут.
На фестивале лучшие повара, специализирующиеся именно на этой рыбе, дали бесплатные мастер-классы, в ходе которых показали, как приготовить ряпушку.
На фестивальной зоне также были открыты точки продаж лучших производителей продуктов питания в Причудье, где можно было купить не только ряпушку, но и другие продукты, которые производят в этом регионе.
Мероприятия для детей включали уроки ихтиологии в Тартуском доме природы, уроки рыбной ловли в Клубе рыбаков Южной Эстонии и мини-зоопарк, предоставляющий возможность прокатиться на пони. Также открыт музей Пейпсимаа. Ведущий - актер Городского театра Март Тооме.
Фестиваль ряпушки провод Продовольственная сеть Причудья в сотрудничестве c программой Leader Eesti, Центром сотрудничества Йыгевамаа, волостной управой Муствеэ, Эстонским информационным центром по вопросам рыболовства, Kääpa OTT и Peipsi Romantika.