Эстонская семейная фирма купила финский бизнес за пять миллионов

Компания Харри и Рауля Волке и Тамбета Тамма приобрела финскую материнскую компанию и ее миноритарный пакет в эстонском бизнесе 4 июля прошлого года. Помимо Эстонии и Финляндии, группа управляет сетями магазинов в Латвии и Литве.

Оборот Tamrex увеличился в прошлом году более чем наполовину, на 55,6 процента до 23,6 миллиона евро. Чистая прибыль увеличилась на 5,9 процента до 1,8 миллиона евро.

Самым крупным рынком была Эстония, где продажи выросли на 62 процента в годовом исчислении до 21,8 миллиона евро. Оборот в Латвии составил 1,1 млн евро, в Финляндии и Литве выручка от продаж составила 494 000 и 111 000 евро соответственно.

Число сотрудников концерна увеличилось на 40 процентов до 131, а их заработная плата в прошлом году составила три миллиона евро - таким образом средняя брутто-зарплата равна 1885 евро в месяц. Годом ранее средняя зарплата 93 работников составляла 1560 евро.

Правление отмечает в отчете, что концерн увеличил за год свою рыночную долю в и оценивает результаты за год как очень хорошие. В то же время распространение коронавируса вызвало сильный шок, который затронет мировую экономику и экономику зоны евро.