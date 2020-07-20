Молодые люди напряженно ищут работу на лето, но они никому не нужны

По сравнению с прошлым годом, молодым людям сейчас сложнее найти работу: в группах в социальных сетях ищущие работу делятся своим опытом, но предложений о трудоустройстве совсем не видно. Но же они и появляются, то в них подчеркивают, что нужны люди на постоянную работу. Та же плачевная ситуация наблюдается и на порталах сезонной работы — люди просто не нужны. Что должна делать молодежь, желающая заработать? И правда ли, что те, кто демонстрируют инициативу в отношении работодателя, все равно не могут временно трудоустроиться?
Прежде студент третьего курса математического факультета Тартуского университета Эрки Куус (23) находил работу через знакомых. Он работал на семейном сельскохозяйственном предприятии, спортивным судьей и секретарем про продажам в мебельном магазине. Но этим летом студент ничем не занят, хотя стал искать работу еще зимой.
Жительница Тарту Лийз Тобрелутс (20) работала на протяжении шести летних сезонов. Она начинала как сборщица клубники, помогая своей семейной фирме, потом занималась обслуживанием клиентов в кафе и продуктовом магазине. Рабочие места она находила сама.
Выпускница Тартуской гимназии Лизет Ноор (19) работала четыре летних сезона подряд: она продавала ягоды, помогала в мастерской по металлу, была занята как обслуживающий персонал и выполняла задания на мероприятиях Rally Estonia. Какую-то работу она находила через знакомых, где-то просто приходила по объявлению.
А в ответ тишина
Кажется, что чем раньше начнешь искать работу, тем больше шансов летом быть занятым. Но это не так. Эрки Куус приступил к поискам работы по профессии в конце февраля. Лизет Ноор стала присматривать работу в сфере обслуживания персонала в начале мая.
Лийз Тоберлутс озадачилась трудоустройством только в начале июня, так как надеялась, что ее возьмут в тот же продуктовый магазин, в котором она работала прошлым летом. «Но после эпидемии коронавируса ситуация изменилась и работодатели отказались от найма людей на лето, но мне об этом сообщили только в начале июня», - объяснила Лийз Тоберлутс.
После этого она отправила CV в семь учреждений, приложив к нему мотивационное письмо. Лишь одна фирма ответила, что девушка не прошла конкурс. От остальных в ответ была лишь тишина.
Лизет Ноор пробовала найти работу в сфере обслуживания клиентов. Она отправила CV минимум в десять предприятий и получила всего один ответ. «Из-за такого отношения, когда неподходящему кандидату не могут или не хотят ответить, о фирме складывается негативное впечатление», - отметила она.
Опыт подачи CV у Эрки Кууса был более удачным, так как в течение нескольких недель он всегда получал какой-нибудь отзыв. Этим летом молодой человек отправил заявку в 20 фирм. Положительный ответ он получил лишь из одной, но в итоге от этой работы все равно пришлось отказаться. «В тот момент я ждал ответа от предприятия, где работа была больше связана с моей профессией», - сказал студент.
Возможно, на работу не брали из-за того, что он искал ее только на лето, а не на более длительный срок? Может быть и в этом причина, согласился Эрки Куус. «Нужно писать дипломную работу, а еще хочется насладиться летом», - добавил он. Лизет Ноор также не нашла себе работу.
Если Лизет Ноор и Эрки Куус при поиске работы общались с потенциальными работодателями письменно, то Лийз Тоберлутс отправилась на место. «Продуктовый магазин разместил объявление и в интернете, но он находится вблизи моего дома, поэтому я решила туда заглянуть», - рассказала она. Днем позже у нее был первый рабочий день. «Мой способ — это прекрасная возможность найти работу, так как работодатель сразу видет, что ты предприимчивый», - подчеркивает Лийз Тоберлутс.
Надо быть активнее
И хотя Лизет Ноор и Лийз Тоберлутс не получали ответов от работодателей на свои CV, руководитель молодежного отдела Касса страхования от безработицы Олав Керстен просит соискателей работы самим связываться с работодателями — это показывает, что человек активен. «Общаясь с работодателями, мы всегда просили их в процессе вербовки не забывать об обратной связи с кандидатом», - добавил Олав Керсен.
Он подтвердил, что в целом молодежи значительно сложнее найти работу на лето, чем раньше. «По сравнению с прошлым годом, сейчас значительно меньше работодателей, которые готовы предлагать сезонную работу и работу молодым, - заявил он. - Статистика показывает, что более 80 процентов несовершеннолетних получают свой первый рабочий опыт благодаря знакомствам, например, с помощью родителей, одноклассников родителей и соседей, поэтому о своем желании работать нужно трубить на каждом углу», - посоветовал Олав Керсен.
Эксперимент: работу легче найти, если самому прийти на место?
Я поставила перед собой цель доказать, что все возможно, если ты настойчив. Я хотела отличаться от других соискателей работы и принесла свое CV десяти работодателям лично. Было желание найти работу в сфере обслуживания, так как на порталах ищут больше всего продавцов и официантов.
Из четырех магазинов в центре Тарту сразу же пришел отрицательный ответ, так как коллектив укомплектован. В отеле, куда я также подавала заявку, сказали, что администратор по-прежнему нужен, но не на лето, а на постоянную работу. Я не расстроилась и продолжила поиски. Я зашла еще в несколько мест общепита и в продуктовый магазин. Лишь в трех местах общепита, услышав от меня фразу «Я ищу работу на лето», со мной продолжили разговор.
Заведующая пабом RP9 Кадри Трууп сразу сказала, что все места заняты. «Этим летом спрос на работу больше, чем обычно», - прокомментировала она ситуацию на рынке труда. По ее словам, обычно соискатели работы не приходят на место. «Но те, кто все же решаются это сделать, оставляют о себе лучшее впечатление и имеют больше шансов получить работу», - отмечает Кадри Трууп.
И по словам заведующей Cafe Truffe Алены Оя и менеджера по программам и обслуживанию Illegaard Эло Пруули, приход ищущего работу человека на место демонстрирует его активность. С таким поведением они сталкиваются редко, но такой способ трудоустройства позволяет экономить время как работодателя, так и потенциального работника. «Кроме того, молодой человек чувствует атмосферу рабочего места и понимает, хочет ли он вообще там работать», - сказал Эло Пруули.
Итогом моего эксперимента стало то, что в двух местах общепита меня пригласили на пробный день. Таким образом, все в руках молодежи. Периодически необходимо выходить из виртуального мира и активно действовать уже в реальной жизни.
Керли Соэ.