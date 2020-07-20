Молодые люди напряженно ищут работу на лето, но они никому не нужны

Надо быть активнее

И хотя Лизет Ноор и Лийз Тоберлутс не получали ответов от работодателей на свои CV, руководитель молодежного отдела Касса страхования от безработицы Олав Керстен просит соискателей работы самим связываться с работодателями — это показывает, что человек активен. «Общаясь с работодателями, мы всегда просили их в процессе вербовки не забывать об обратной связи с кандидатом», - добавил Олав Керсен.

Он подтвердил, что в целом молодежи значительно сложнее найти работу на лето, чем раньше. «По сравнению с прошлым годом, сейчас значительно меньше работодателей, которые готовы предлагать сезонную работу и работу молодым, - заявил он. - Статистика показывает, что более 80 процентов несовершеннолетних получают свой первый рабочий опыт благодаря знакомствам, например, с помощью родителей, одноклассников родителей и соседей, поэтому о своем желании работать нужно трубить на каждом углу», - посоветовал Олав Керсен.

Эксперимент: работу легче найти, если самому прийти на место?

Сокращенная версия моего CV. ФОТО: Kerli Soe

Я поставила перед собой цель доказать, что все возможно, если ты настойчив. Я хотела отличаться от других соискателей работы и принесла свое CV десяти работодателям лично. Было желание найти работу в сфере обслуживания, так как на порталах ищут больше всего продавцов и официантов.

Из четырех магазинов в центре Тарту сразу же пришел отрицательный ответ, так как коллектив укомплектован. В отеле, куда я также подавала заявку, сказали, что администратор по-прежнему нужен, но не на лето, а на постоянную работу. Я не расстроилась и продолжила поиски. Я зашла еще в несколько мест общепита и в продуктовый магазин. Лишь в трех местах общепита, услышав от меня фразу «Я ищу работу на лето», со мной продолжили разговор.

Заведующая пабом RP9 Кадри Трууп сразу сказала, что все места заняты. «Этим летом спрос на работу больше, чем обычно», - прокомментировала она ситуацию на рынке труда. По ее словам, обычно соискатели работы не приходят на место. «Но те, кто все же решаются это сделать, оставляют о себе лучшее впечатление и имеют больше шансов получить работу», - отмечает Кадри Трууп.

И по словам заведующей Cafe Truffe Алены Оя и менеджера по программам и обслуживанию Illegaard Эло Пруули, приход ищущего работу человека на место демонстрирует его активность. С таким поведением они сталкиваются редко, но такой способ трудоустройства позволяет экономить время как работодателя, так и потенциального работника. «Кроме того, молодой человек чувствует атмосферу рабочего места и понимает, хочет ли он вообще там работать», - сказал Эло Пруули.

Итогом моего эксперимента стало то, что в двух местах общепита меня пригласили на пробный день. Таким образом, все в руках молодежи. Периодически необходимо выходить из виртуального мира и активно действовать уже в реальной жизни.

Керли Соэ.