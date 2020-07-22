Загрязнения больше нет: на популярном пляже вода вновь пригодна для купания

Взятые 13 июля образцы воды для купания содержали кишечных энтерококков 320, а колиформных бактерий 440. Это микробиологические показатели чистоты воды, из которых норма для первых составляет 100, а для вторых вторых 1000.

Взятые 16 июля Департаментом здоровья пробы показали, что число кишечных энтерококков снизилось до 76, а число кишечных палочек - до 250. Чистоту морской воды также показал и результат очередной пробы горуправы 20 июля: 86 кишечных энтерококков и 428 колибактерий.

Причины колебаний чистоты воды для купания на пляже Вана-Пярну могут быть разными. «Шторм, коровы, люди, загрязненная почва», - перечислила некоторые из них главный специалист по окружающей среде и благоустройству горуправы Марве Вирунурм. Во время шторма 11 июля пляж был затоплен, но и 25 июня, когда показатели чистоты воды для купания на пляже Вана-Пярну также не отвечали нормам, загрязнение могло произойти из моря. Морская вода во время шторма могла смыть с пастбища в море и все следы природного загрязнения.

Энтерококки — это бактерии, обитающие в кишечнике человека и животных. Поскольку они короткое время способны жить во внешней среде, их концентрация служит хорошим индикатором загрязненности воды фекалиями. Чем больше энтерококков в воде, тем выше вероятность того, что купание в ней опасно для здоровья.

Содержание энтерококков в морской воде строго нормируется: кишечных энтерококков должно составлять менее ста единиц на 100 на 100 миллилитров воды.