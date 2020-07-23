Эстонские путешественники в растерянности: в какой же ситуации нужно оставаться в самоизоляции?

Так, МИД Эстонии каждую неделю публикует список стран, по возвращению из которых необходимо провести в самоизоляции 14 дней. Учитывая число больных COVID-19, начиная с понедельника, 20 июля, на двухнедельной самоизоляции должны провести прибывающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры.

На этой неделе правило двухнедельной самоизоляции не действует для прибывающих из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии.

На данный момент в Эстонию также въезжать могут жители Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногории, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

И если на бумаге все выглядит просто и понятно, то в реальной жизни ситуация несколько сложнее. При изучении публикаций эстонских путешественников в популярных Facebook-сообществах и писем читателей можно заметить, что людям бывает непросто сориентироваться в постоянно меняющейся обстановке.

Например, человек отправился на две недели отдыхать в Италию, но в какой-то момент он решил арендовать машину и съездить на четыре дня в Хорватию. В Эстонию он прилетит из Италии, где, в настоящее время уровень заражения составляет 4,6 человека на 100 000 жителей. Придется ли в этом случае оставаться в двухнедельной самоизоляции?

Или другой сценарий: полет до пункта назначения предполагает пересадку в стране, где уровень заражения превышает 16 человек на 100 000 жителей. Теоретически, в подобной ситуации человек может контактировать с зараженными людьми, хотя территорию аэропорта он покидать не будет. Необходима ли в такой ситуации самоизоляция по прилете в Эстонию?

Такие же вопросы могут возникнуть у семьи, которая решила отправиться в отпуск на машине. За три недели, проведенные за пределами Эстонии, путешественники побывают как в странах с высоким уровнем заражения, так и в тех, где обстановка спокойнее некуда. На родину семейство вернется со стороны Латвии. Наверное, в этом случае можно будет избежать самоизоляции. Или нет?

По словам главы Таллиннского пограничного пункта Рааво Ярва, во всех трех случаях вернувшимся в Эстонию путешественникам придется провести 14 дней в самоизоляции. «Лица, которые начали путешествие или пребывали в стране, где уровень заражения выше 16 человек на 100 000 жителей, по возвращении в Эстонию должны оставаться в самоизоляции 14 дней», - сказал он.

Комментируя ситуацию с пересадочным рейсом, Ярва сказал, что в этой ситуации сложно оценить, с кем конкретно контактировал путешественник, по этой причине по прилете домой ему следует провести две недели в самоизоляции.

В пресс-службе МИД сообщили, что из-за распространения коронавируса настоятельно рекомендуется избегать поездок, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей и где нет необходимости оставаться в изоляции.