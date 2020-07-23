Фото ⟩ Найди кровать, если сможешь!

Однако в этой микроскопической квартире в Стокгольме площадью всего 29 м2 на удивление есть всё: практичность, умные идеи, и даже уютная современная эстетика. Главная функциональная фишка этого жилья — кровать, спрятанная в шкафу у входа в кухню — дизайнеры действительно оригинально выкрутились в условиях очень ограниченного пространства.