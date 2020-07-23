Фото ⟩ Найди кровать, если сможешь!

Работая с маленькой площадью, мало кто из дизайнеров думает об элегантности и стиле — обычно главная задача состоит в полезном зонировании, пишет Pufik.
Однако в этой микроскопической квартире в Стокгольме площадью всего 29 м2 на удивление есть всё: практичность, умные идеи, и даже уютная современная эстетика. Главная функциональная фишка этого жилья — кровать, спрятанная в шкафу у входа в кухню — дизайнеры действительно оригинально выкрутились в условиях очень ограниченного пространства.
Но и это еще не всё — к квартире прилагается милейший дворик, где хозяева с радостью оборудовали прелестное место для отдыха.
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