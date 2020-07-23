Чт, 23.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов

Фото ⟩ Найди кровать, если сможешь!

Вы, конечно, сразу догадались, куда спрятана кровать?

ФОТО: pufikhomes.com

Работая с маленькой площадью, мало кто из дизайнеров думает об элегантности и стиле — обычно главная задача состоит в полезном зонировании, пишет Pufik

Однако в этой микроскопической квартире в Стокгольме площадью всего 29 м2 на удивление есть всё: практичность, умные идеи, и даже уютная современная эстетика.  Главная функциональная фишка этого жилья — кровать, спрятанная в шкафу у входа в кухню — дизайнеры действительно оригинально выкрутились в условиях очень ограниченного пространства.

А вот и кровать!

ФОТО: pufikhomes.com

Но и это еще не всё — к квартире прилагается милейший дворик, где хозяева с радостью оборудовали прелестное место для отдыха.

Все фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ