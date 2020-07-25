Суббота в Ласнамяэ: пьяные нарушители в парке и подозрительные личности на парковке магазина

Два часа полиция измеряла скорость на Смуули-теэ в столичном районе Ласнамяэ. За это время стражи правопорядка задержали одного нарушителя скоростного режима — водитель Ford в зоне, где максимально разрешена скорость в 50 км/ч, ехал со скоростью 71 км/ч.

Очередной вызов в Ласнамяэ поступил на улицу Пунане, где охранник магазина заметил в стоявшем на парковке автомобиле Nissan сидевших на месте водителя и пассажира пьяных мужчин. Полиция подтвердила опасения охранника, что люди действительно были в нетрезвом виде. «К счастью, мы установила, что у автомобиля, в котором проводили время мужчины, нет аккумулятора», - говорится в сообщении полиции.

Еще один звонок в полицию из Ласнамяэ поступил от детей. «Эта скамейка в парке Кивила в Ласнамяэ пуста, поскольку проводившие в парке время детьми сообщили нам о двух пьяных мужчинах, которые на ней (на скамейке - прим.ред.) распивали алкоголь и вели себя вызывающе. Так вести себя нельзя, после беседы с нами мужчины осознали свои ошибки и пошли домой. Спасибо, дети!» - написала полиция.