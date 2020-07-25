Суббота в Ласнамяэ: пьяные нарушители в парке и подозрительные личности на парковке магазина

Сегодня, 25 июля, на своей официальной странице в Twitter полиция рассказала о трех случаях в Ласнамяэ, когда потребовалось их вмешательство.
Два часа полиция измеряла скорость на Смуули-теэ в столичном районе Ласнамяэ. За это время стражи правопорядка задержали одного нарушителя скоростного режима — водитель Ford в зоне, где максимально разрешена скорость в 50 км/ч, ехал со скоростью 71 км/ч.
Очередной вызов в Ласнамяэ поступил на улицу Пунане, где охранник магазина заметил в стоявшем на парковке автомобиле Nissan сидевших на месте водителя и пассажира пьяных мужчин. Полиция подтвердила опасения охранника, что люди действительно были в нетрезвом виде. «К счастью, мы установила, что у автомобиля, в котором проводили время мужчины, нет аккумулятора», - говорится в сообщении полиции.
Еще один звонок в полицию из Ласнамяэ поступил от детей. «Эта скамейка в парке Кивила в Ласнамяэ пуста, поскольку проводившие в парке время детьми сообщили нам о двух пьяных мужчинах, которые на ней (на скамейке - прим.ред.) распивали алкоголь и вели себя вызывающе. Так вести себя нельзя, после беседы с нами мужчины осознали свои ошибки и пошли домой. Спасибо, дети!» - написала полиция.
See pink on Lasnamäel Kivila pargis tühi, sest pargis aega veetnud lapsed teatasid meile kahest joobes mehest, kes sellel alkoholi manustasid ja väljakutsuvalt käitusid. Nii käituda ei tohi, peale meiega vestlust said mehed oma veast aru ja läksid koju. Aitäh, lapsed! #Politsei pic.twitter.com/zil7k88NTn— Politsei (@Politsei) July 25, 2020