Сб, 25.07.2020
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  • Сборная Эстонии по баскетболу впервые за 30 лет обыграла принципиальных соперников из Литвы

Сборная Эстонии по баскетболу впервые за 30 лет обыграла принципиальных соперников из Литвы

Сборная Литвы по баскетболу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Мужская сборная Эстонии в год 100-летия эстонского баскетбола одержала яркую победу над сборной Литвы в стартовом поединке домашнего международного турнира. Это была первая победа Эстонии над Литвой с момента восстановления независимости, передает Rus.ERR.

Мужская сборная Эстонии по баскетболу очень усердно готовилась к домашнему международному турниру и смогла добиться исторического успеха в стартовом поединке против сильной сборной Литвы, которая в своей истории завоевывала медали разных достоинств на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, передает "Актуальная камера".

В таллиннском Саку Суурхалль в присутствии почти полутора тысяч зрителей на трибунах хозяева добыли победу в овертайме со счетом 92:85.

"На подборах они обыграли нас там, хотя мы и повыше, и почти во всех позициях посильнее, но желание и энергия сделали свое", - сказал главный тренер сборной Литвы Дарюс Масколюнас.

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