Сборная Эстонии по баскетболу впервые за 30 лет обыграла принципиальных соперников из Литвы

Мужская сборная Эстонии по баскетболу очень усердно готовилась к домашнему международному турниру и смогла добиться исторического успеха в стартовом поединке против сильной сборной Литвы, которая в своей истории завоевывала медали разных достоинств на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, передает "Актуальная камера".

В таллиннском Саку Суурхалль в присутствии почти полутора тысяч зрителей на трибунах хозяева добыли победу в овертайме со счетом 92:85.