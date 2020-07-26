В список с требованием самоизоляции добавились еще три страны

С понедельника прибывающие из Бельгии (19,4), Монако (18,1) и Чешской Республики (17,7) должны проводить 14 дней в самоизоляции. Государство Сан-Марино (5,8) было освобождено от этого требования.

Если раньше было известно, что на карантин должны помещаться приезжие из стран с более чем 16 инфекциями на 100 000 жителей за последние 14 дней, то в действительности порог оказался более гибким.

По данным пресс-службы правительства, в установленном порядке также было прописано 10-процентное пространство для оценки, что означает, что фактический верхний предел составляет 17,6 зараженных на 100 000 жителей.

Благодаря этому требования изоляции избежали Швейцария (16,5) и Австрия (17,3).

Требование самоизоляции по-прежнему распространяется на прибывающих из нижеследующих стран:

Андорра (44,6)

Болгария (45,4)

Испания (34,6)

Хорватия (29,9)

Люксембург (200,8)

Португалия (39,9)

Швеция (43,3)

Румыния (54,0)

МИД обновляет список каждую пятницу.

Соблюдение изоляции означает, что человек не должен покидать свое место жительства в течение 14 дней, за исключением случаев, когда это делается по указанию медицинского работника или сотрудника полиции или для неизбежных действий.

Например, можно покинуть дом, если ваша жизнь в опасности или вам нужна медицинская помощь, необходимо обновить запасы продовольствия, купить предметы первой необходимости, получить лекарства. Во всех этих случаях следует избегать контактов с другими людьми. Можно также, к примеру, пробежаться или покататься на велосипеде, не вступая в контакт с другими людьми.