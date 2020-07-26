Северная Корея заявила о возможном первом случае заражения COVID-19

На заседании председательствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. На заседании было решено перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе", пишет Newsru.

Как сообщается, человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. У него выявлены симптомы заболевания, но результаты исследования неопределенные, он помещен в строгий карантин. Выявляется круг контактировавших с ним лиц, медицинскому обследованию подвергают всех, кто был в городе в последние пять дней.

Сообщается, что человек с подозрением на коронавирус пересек демаркационную линию в воскресенье, 19 июля.

Ранее КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения коронавируса.

Северная Корея "полностью закрыла свою границу, свое воздушное пространство и территориальное море и продолжает усиливать свою работу, чтобы полностью предотвратить поток нового коронавируса". 7 июля сообщалось об усилении контрольяна границе, чтобы не допустить вспышки заболевания.

"Мы предпринимаем упреждающие контрмеры, чтобы усилить наблюдение на границах и вдоль береговой линии", - сообщается в статье в газете "Минчжу Чосон".

Газета также отмечала, что КНДР применяет строгие правила по дезинфекции и сжиганию любых предметов, поступающих в страну по воде или воздуху. Граждан призывают не терять бдительность, заявляя, что главный враг антивирусной кампании - это самодовольство и чрезмерная уверенность.