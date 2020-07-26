Тест на коронавирус. ФОТО: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

Во всем мире по состоянию на воскресенье насчитывается 16 млн заболевших коронавирусом. Британия вновь ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании; в Германии и Франции вновь растет число инфицированных, а в Северной Корее зарегистрирован первый случай Covid-19, завезенный бывшим перебежчиком из Южной Кореи.

Британские власти внезапно отреагировали на рост инфицирования коронавирусом в Испании, с воскресенья снова обязав самоизолироваться на 14 дней тех, кто возвращается из Испании.

Это правило распространяется не только на Англию и Уэльс, но и на Шотландию, где местные власти приняли схожие меры, а также на Северную Ирландию. Оно касается всех, кто прибывает из континентальной Испании, а также с Канарских и Балеарских островов.

Крупнейший британский туроператор Tui приостановил продажу турпутевок на курорты континентальной части Испании до 9 августа. Это связано с тем, что в Испании в пятницу была зарегистрирована новая вспышка инфекции и сообщалось о более 900 новых заболевших.

Как сообщает газета El Pais, как минимум в 30 из 52 провинций страны число инфицированных растет. Через месяц после снятия карантинных ограничений больных коронавирусом стало намного больше, в частности, в Барселоне, Сарагосе и Мадриде.

Вторая волна в Испании?

Если в июне минздрав Испании ежедневно фиксировал лишь около 250 зараженных по всей стране, то на этой неделе в день фиксируется до 1,5 тыс. новых заражений.

Количество положительных ПЦР-тестов на Covid-19 в стране в июне составляло лишь 1%, а в июле оно выросло до 2,6%, говорится в исследовании, опубликованном на портале Our World in Data.

Власти Каталонии уже объявили о закрытии всех ночных клубов и баров региона на ближайшие две недели. В Барселоне ввели ограничения на посещение пляжей, отменены культурные и спортивные мероприятия, людям запрещено собираться в компании из более чем 10 человек.

В Андалусии также введены ограничения на работу ночных заведений, во многих провинциях страны вновь введен обязательный масочный режим.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Мадриде Гай Хеджкоу, власти особенно обеспокоены заражениями среди молодых людей, которые после отмены карантина вновь начали большими компаниями посещать ночные заведения.

Эпидемиолог Даниэль Лопес-Акуна рассказал Би-би-си, что средний возраст инфицированных по стране может увеличиться, поскольку "передача вируса идет от молодых людей к другим членам семьи, в том числе к пожилым людям".

Европа обеспокоена

Ситуация в Испании вызвала обеспокоенность других стран Европы. Помимо Британии, карантин для приезжающих из страны ввела Норвегия, а власти Франции посоветовали гражданам воздержаться от посещения Каталонии.

Бельгия запретила своим гражданам посещать испанские города Уэска и Льейда, а также рекомендовала воздержаться от посещения некоторых других регионов страны.

МИД Британии посоветовал гражданам по возможности воздержаться от поездок в Испанию, если в этом нет необходимости. Однако при этом посоветовал британцам, которые уже находятся в Испании, соблюдать местные правила, касающиеся пандемии, и возвращаться в обычные сроки.

О росте числа инфицированных Covid-19 на этой неделе заговорили во многих странах ЕС. Тем не менее, большинство европейских стран пока воздерживаются от повторного введения жестких ограничений, но при этом сохраняют или ужесточают правила въезда.

Во Франции в субботу сообщалось о том, что количество новых инфицированных выросло на 1000 человек второй день подряд - то есть скорость инфицирования вернулась к той, которая отмечалась в мае, до снятия карантина.

В связи с этим премьер-министр объявил о тестировании в пункте прибытия всех въезжающих из 16 стран повышенной зоны риска. Также французские власти рекомендовали своим гражданам избегать поездок в испанский регион Каталония, где отмечена новая вспышка.

Другие страны Европы

В Германии в пятницу и субботу был также отмечен рост новых выявленных случаев - на 815 и 781 соответственно, это самый значительный прирост с середины мая.

Как отметил немецкий министр здравоохранения, страна может ввести обязательные тесты на коронавирус для всех отдыхающих, возвращающихся из стран с высокими уровнями заражения, в том числе США и Бразилия, а также из Турции.

Австрия с понедельника также ужесточает правила въезда для приезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: приезжающим из 32 государств понадобится предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Национальный совет безопасности Бельгии принял решение отложить введение пятой фазы снятия ограничений, а также ужесточить масочный режим в связи с ростом числа зараженных в стране.

Ситуация в Иране

В воскресенье Иран подтвердил, что число новых случаев выросло на 2 333, а число смертей - на 216 за последние сутки; общее число скончавшихся от коронавируса достигло - 15,7 тыс.

В апреле страна ослабила карантин и открыла свои мечети и торговые центры, однако сейчас власти снова ограничивают публичные мероприятия и призывают население носить маски в общественном транспорте и местах большого скопления людей.

В США смертей все больше

За последние три дня число новых инфицированных возрастало на 280 тыс. человек каждые 24 часа.

Примерно каждый четвертый случай в этой общемировой статистике приходится на США. В больнице Starr County в штате Техас врачи создали "смертную комиссию", чтобы решать, кого из больных спасать в первую очередь.

В Мексике от ковида скончался 21 рабочий сталелитейного комбината ArcelorMittal, расположенного в городе Ласеро-Карденас. Как сообщил профсоюз сталелитейщиков, среди них сотрудники, временные рабочие и поставщики. Эти смерти произошли с апреля месяца, всего на комбинате работает более 7 тыс. человек.

В Мексике зарегистрирован один из самых высоких уровней смертности от Covid-19 : 43,5 тыс. при общем количестве подтвержденных диагнозов у более чем 385 тыс.человек.

Первый случай в КНДР

Северная Корея сообщает о "первом в стране подозрении на коронавирус". Как передает агентство KCNA, заболевание выявлено у человека, который три года назад стал перебежчиком в Южную Корею, но на прошлой неделе пересек демаркационную линию, вернувшись на родину.

Лидер страны Ким Чен Ын провел по этому случаю чрезвычайное заседание с членами своего кабинета и ввел карантинные меры в приграничном городе Кэсон.

Ранее КНДР заявляла, что не имеет случаев Covid-19, что, по словам, аналитиков, маловероятно.

KCNA также сообщило, что Ким Чен Ын назначил провести расследование обстоятельств того, как этот перебежчик смог перейти усиленно охраняемую границу, предупредив, что ответственных за это ждет серьезное наказание.

Между тем, Южная Корея не сообщала о незаконных случаях перехода границы за последние дни.

Глобальный рост зараженных продолжается

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает оставаться напряженной.

Особенно тревожная ситуация складывается в Индии, где уже зафиксировано 1,3 млн случаев заражения, из них 100 тысяч - всего за два последних дня.

Эпидемиологи также обеспокоены ситуацией в США и Бразилии, где пандемия все еще не ослабевает.

Пандемия набирает обороты и в станах Африки: хуже всего дела обстоят в ЮАР, где зафиксировано более 420 тысяч случаев заражения. Кроме того, по данным ВОЗ, с начала распространения эпидемии на континенте коронавирусом заболели около 10 тыс. медработников.