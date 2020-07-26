Эстонский круизный сезон откроет во вторник судно Victoria

Принадлежащее компании Tallink судно доставит почти тысячу финских пассажиров. Длина судна составляет 193 метра, Victoria может принять на борт до 2500 пассажиров и 300 автомобилей. В прошлом году судно, построенное 16 лет назад в Финляндии, было капитально отремонтировано.

В 2005 году судно оказалось в центре скандала, когда 18 и 20 ноября совершило два однодневных рейса из Хельсинки в Таллинн. Второй рейс представлял собой часть кампании за переизбрание президента Финляндии Тарьи Халонен. Поскольку в кампании было задействовано судно под эстонским флагом, это вызвало бурю негодования в профсоюзе финских моряков.