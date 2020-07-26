Путин и Зеленский обсудили новый этап перемирия на Донбассе

По сообщению пресс-службы украинского президента, Путин и Зеленский обсудили детали взаимодействия по разминированию, разведению сил и средств, деятельности миротворцев ОБСЕ, доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным лицам и освобождения удерживаемых в России граждан Украины. Кроме того, отмечается в сообщении, Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Пресс-служба Кремля рассказала, что Владимир Путин в разговоре дал негативную оценку постановлению Верховной Рады от 15 июля о проведении местных выборов в 2020 году. По мнению российского президента, это решение противоречит Минским соглашениям и "ставит под угрозу перспективы урегулирования".