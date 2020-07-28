По мнению экспертов по недвижимости, цены на квартиры останутся стабильными

По оценкам 51,5% экспертов девяти бюро недвижимости, средний квадратный метр таллиннской квартиры в конце года будет стоить менее 2 000 евро, а 48,5% участников опроса считают, что более 2 000 евро.

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, количество сделок постепенно увеличивается, но для достижения докоронарного уровня все равно потребуется время. «Хотя на данный момент на рынке меньше покупателей, ни я, ни другие эстонские эксперты не рассматриваем варианты черных сценариев в сфере недвижимости. По крайней мере, в более крупных населенных пунктах полное восстановление рынка произойдет намного быстрее, чем после предыдущих кризисов», - сказал Вахтер.

36% участников опроса полагали, что число сделок восстановится к концу 2022 года. По мнению 15% респондентов, количество сделок восстановится к концу этого года.

Согласно опросу, 55% работников сферы недвижимости считают, что по сравнению с декабрем предыдущего года средняя цена квадратного метра квартиры в Таллине к концу этого года упадет до десяти процентов. 30% считают, что цены останутся на уровне прошлого декабря (2153 евро за квадратный метр).

Эксперты прогнозируют, что цены с большей вероятностью упадут в Ласнамяэ (24% респондентов) и в Старом городе (15% респондентов). Максимально возможный рост прогнозируется в Копли (18,2% респондентов).

В опросе, проведенном в июле 2020 года, приняли участие 33 эксперта из крупнейших в Эстонии бюро недвижимости: 1Partner, Laam, Arco Vara, Pindi, Ober Haus, CKE, LVM, Domus, Remax, Uus Maa.