Новая игра жителей Эстонии: заразился сам, передай другому!

За последнюю неделю мы наблюдаем сразу три аналогичных случая тотальной безответственности людей. Так, один житель Тарту решил с симптомами посетить клуб, спа, несколько магазинов и кинотеатр. Его старания не прошли даром - и на данный момент мы имеем уже очаг из пяти зараженных. Один из этих зараженных наплевал на требования по самоизоляции и решил устроить тур в Нарву. Его не смутили ни близкий контакт с больным коронавирусом человеком, ни симптомы, которые у него на момент поездки уже проявились. Станет ли культурная программа с посещением магазинов, заведения общественного питания и театра причиной новых заражений в Нарве, теперь покажет только время.

Другие «ответственные» родители сдали тест на коронавирус, а пока ждали результатов, решили, что ребенку будет уместным сходить в детский сад. Действительно, а почему бы нет? Видимо, Департамент здоровья зря трубил все эти месяцы, что дети зачастую бывают бессимптомными носителями вируса.

Самое страшное, что подобное поведение некоторые не порицают, а наоборот поддерживают. Более того, они заявляют, что поступили бы так же и с симптомами не стали бы сидеть в четырех стенах. «А почему я должен соблюдать самоизоляцию? Уровень заражения низкий, а мне надо ходить на работу и содержать семью», - рассуждения среднестатистического бунтующего против системы. Видимо, никого не смущает, что всего от одного человека может пойти целая цепочка заражений и вновь могут ввести ограничения, а вместе с ними прекратят деятельность и ряд предприятий.

Почему-то некоторые совершенно не задумываются, что их безответственность влечет за собой массу проблем для окружающих. Человек с симптомами считает необходимым для себя идти на работу, и кого в этот момент волнует, что, если он все-таки окажется болен, все его коллеги будут вынуждены также самоизолироваться. Я уже молчу про то, что болезнь может оказаться роковой, при этом не только для пожилых людей. По-моему, самое время усвоить принцип, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей.

Конечно, не надо устраивать бессмысленную охоту на ведьм. Если у человека нет симптомов и, по заверениям Департамента здоровья, он не должен находиться в самоизоляции, а должен только следить за своим состоянием, не надо делать из него изгоя. Мне известны случаи, что некоторые родители, дети которых ходили в тот самый детский сад в Йыхви, не попадают под понятие «близкого контакта», но вынуждены ловить на себе косые взгляды соседей, коллег или знакомых.

Но если у человека характерные симптомы, он должен связаться с семейным врачом и следовать его рекомендациям, а не пытаться поиграть в страшную игру - заразился сам, передай другому. Безусловно, каждый имеет право верить, во что считает нужным: в мировой заговор, в то, что коронавирус не опаснее сезонного гриппа, и так далее. Кроме того, каждый вправе рисковать собой и своим здоровьем, а вот подвергать опасности окружающих — нет. Если сказано сидеть дома и соблюдать самоизоляцию, это нужно делать.