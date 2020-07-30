Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки

В приложении к постановлению Совета ЕС указаны Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников.

Под санкции попал также Главный центр специальных технологий (как сформулировано в постановлении Совета ЕС) Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Все четверо россиян обвиняются в том, что они участвовали в "попытке кибератаки с потенциальными (негативными - прим.ред) последствиями против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)" в Нидерландах.

В комментарии все они указаны как сотрудники Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России, которые пытались осуществить несанкционированное проникновение в сеть Wi-Fi ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года.