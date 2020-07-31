В ходе рейда искали украинку, которая должна была находиться на карантине

Вчера Департамент здоровья и полиция провели в Вильяндимаа совместный рейд, чтобы проверить, соблюдают ли прибывшие в прошлый вторник с Украины в Эстонию иностранные рабочие карантин и в порядке ли их документы, пишет Sakala.

В деревне волости Мульги не могут найти украинку, которая должна была находиться на карантине, а предназначенный для иностранных рабочих дом был пуст. Полиция звонит предпринимателю. Через какое-то время появляется и начинает сам искать украинку. «Инна, Инна!» - кричит он. Инны нигде нет.

После проверки полицейские дезинфицируют руки. ФОТО: Elmo Riig

Предприниматель звонит по нескольким номерам. Сначала никто не отвечает. Когда полицейский начинает расспрашивать его о деревенской жизни, следует такой ответ, на который представитель правоохранительных органов считает нужным уточнить, что это просто вопросы и он не имел в виду ничего плохого.

Разговаривать с журналистами работодатель отказывается. Он уходит, Инны все нет. По соседству находится пожилая женщина, полицейский обращается к ней, но та отвечает, что полуслепая и ничего не видит и не знает.

Время идет, а стражи порядка все ждут. Погода неустойчивая — то дождь, то солнце. Наконец, появляется та, которую так долго ждали. Инна рассказывает полицейским, что ходила в лес за грибами, но пришла домой с букетом иван-чая.

Второй работодатель

Владелец хутора Копра в волости Мульги Рейо Пукс более расположен к журналистам. Когда полицейские и сотрудники Департамента здоровья на двух машинах доезжают до места, его дом пуст.

Рейо Пукс. ФОТО: Elmo Riig

Шесть принятых на работу украинцев живут в отдельном здании, где, по словам хозяина, они и будут оставаться до конца карантина.

«Очень правильно, что пришли на проверку, - говорит Рейо Пукс. - Эти две недели карантина — не наказание для нас. После них можно приступать к работе. На самом деле нам нужны восемь человек, а сейчас прилетели шестеро. Они здоровы, но, согласно требованиям, соблюдают карантин. Когда две недели пройдут, каждый из них на всякий случай сдаст еще один анализ на коронавирус».

Полицейские общаются и с украинцами, в масках и резиновых сапогах. После дезинфицируют руки.

Полицейские проверяют документы украинцев. ФОТО: Elmo Riig

«Как ваше здоровье?» - спрашивают они по-русски.

«Нормально!» - отвечают украинцы.

И на первом хуторе украинка Инна не жаловалась на здоровье. Спросила лишь, всегда ли тут так дождливо. Полицейский сказал, что обычно в июле в Эстонии довольно жарко.

Итог

Меэлис Лилль. ФОТО: Elmo Riig

Старший участковый Вильяндиского полицейского участка Меэлис Лилль рассказал после рейда, что в общей сложности в Вильяндимаа было посещено пять мест и проверены 16 человек.

«Все, кто должен был находиться на карантине, там и были. Нарушений не выявлено. У нас нет доказательств, что какой-нибудь обязанный соблюдать карантин украинец встречался с кем-то еще. Если человек болен коронавирусом, ему, конечно, нельзя покидать свой дом», - отметил Лилль.

По его словам, предположительно здоровый, но находящийся на карантине человек может покидать свой дом при условии, что он не будет посещать общественные места, например, магазины, и встречаться с третьими лицами.

Марий Микк. ФОТО: Elmo Riig

Старший инспектор Департамента здоровья Марий Микк заявила, что в случае одного человека осталось неясно, ходил ли он один дышать свежим воздухом или все-таки нарушил режим самоизоляции и встретился с кем-то.

Старший инспектор подчеркнул, что на карантине предположительно здоровый человек не должен все время сидеть в своей комнате, он может выйти на улицу, но так, чтобы не общаться с другими людьми.