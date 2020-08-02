Фото и видео: ⟩ Эстонец пробежал 20 марафонов за 20 дней: "Я первый в мире, кто с этим справился"

Ратасепп сказал, что это первое такое достижение в мире. «Десять марафонов за дней десять раньше пробегали менее чем за три часа. Я слышал об этом от одного фаната во время. Но двадцати никто раньше не делал".

Ультраспортсмен признался, что испытание прошло без проблем. «Я удивлен, что все сложилось так хорошо. Я ожидал больше проблем с мышцами, но подготовка, вероятно, была достаточно хорошей», - сказал Ратасепп, для которого это было 18-е по счету ультраспортивное мероприятие.

Ультраспорт создает огромные нагрузки для организму и требует железного здоровья. Ратасепп сказал, что у него нет проблем со здоровьем. «Я так далеко зашел в ультраспорте, потому что у меня не было травм в течение 19 лет, и я, должно быть, набежал более 60 000 километров. Все, что я делаю, готовит меня к следующему, и если у бы у меня был пробел, мне пришлось бы сделать несколько шагов назад».

Правда, Ратасепп не уточнил, к чему его подготовили нынешние испытания. «Я не люблю обнародовать что-то прежде, чем будут решены организационные проблемы и финансовая сторона. Следующее предприятие очень дорого, и суммы, необходимые для его осуществления, безумны. Теперь мне нужно все организовать, и тогда я смогу опубликовать эти планы».

Ультраспортсмен признался, что принимает такие вызовы для самопреодоления. "Эмоции, которые связаны с этим, очень сильны. Если вы спросите меня, почему мне больше всего понравилось это предприятие, я скажу что наслаждаюсь этой скоростью - она вызывает двойные эмоции".