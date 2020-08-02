Предприятия рыбопереработки cмогут получить частичную компенсацию потерь из-за rкоронавируса

Как сообщил в пресс-релизе министр сельской жизни Арво Аллер, при разработке нормативного акта госдарство поставило целью смягчение негативного экономического воздействия коронавируса на переработчиков рыбной продукции и продукции аквакультуры и сохранение жизнеспособности и конкурентоспособности сектора.

Основным ущербом для сектора стало быстрое снижение продаж продуктов переработки. Согласно постановлению, компании, занимающиеся переработкой рыбы, ракообразных и моллюсков, получат компенсацию за сокращение продаж, превышающее 15 процентов.

Размер помощи рассчитывается с учетом сокращения оборота обработанных продуктов заявителя в период между 2019 и 2020 годами.