Департамент здоровья скорректировал число умерших от коронавируса

Если до сих пор в официальных источниках значилось 69 случаев смерти от коронавируса, то с субботы Департамент здоровья скорректировал эту цифру.

Департамент здоровья исходит из данных регистра причин смерти, который находится в ведомстве Института развития здоровья, по данным которого, в первой половине года от коронавируса умерли 63 человека.

«Поскольку данные Института развития здоровья впоследствии подтверждаются и проверяются, число людей, умерших от COVID-19 в Эстонии, считается равным 63», - пояснила пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп и добавила, что первоначальная причина смерти может меняться в соответствии с дополнительными медицинскими данными.