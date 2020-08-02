Вс, 2.08.2020
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Департамент здоровья скорректировал число умерших от коронавируса

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

Департамент здоровья скорректировал число смертей от коронавируса с 69 до 63 и теперь планирует научное исследование, передает новостной портал ERR.

Если до сих пор в официальных источниках значилось 69 случаев смерти от коронавируса, то с субботы Департамент здоровья скорректировал эту цифру.

Департамент здоровья исходит из данных регистра причин смерти, который находится в ведомстве Института развития здоровья, по данным которого, в первой половине года от коронавируса умерли 63 человека.

«Поскольку данные Института развития здоровья впоследствии подтверждаются и проверяются, число людей, умерших от COVID-19 в Эстонии, считается равным 63», - пояснила пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп и добавила, что первоначальная причина смерти может меняться в соответствии с дополнительными медицинскими данными.

По словам Кингсепп, департамент планирует научное исследование.

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