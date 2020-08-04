Трамп дал владельцам TikTok срок до 15 сентября

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 августа, заявил, что популярная видеоплатформа для коротких видеороликов TikTok должна продать свое американское подразделение до 15 сентября, иначе она лишится права вести бизнес в стране. "Я установил дату около 15 сентября - тот момент, в который они лишатся бизнеса в США", - заявил Трамп.

Комментируя ведущиеся переговоры о покупке американского бизнеса TikTok корпорацией Microsoft, Трамп подчеркнул, что американские власти должны получить "большой процент" от этой сделки. По его словам, проценты должны заплатить либо TikTok, либо Microsoft в качестве благодарности за разрешение провести эту сделку.

Информация о том, что Трамп собирается запретить в стране TikTok, появилась в конце июля. Тогда же деловые СМИ Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников сообщили, что администрация президента собирается потребовать от владельца TikTok - китайской компании Bytedance - продать свое американское подразделение.

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) изучает онлайн-сервис на предмет угрозы национальной безопасности. Власти Соединенных Штатов хотят выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР. Представители TikTok отвергают подобные предположения, заявляя, что сервис "не находится под влиянием каких-либо иностранных правительств", а приоритетом для разработчиков является доверие пользователей и регуляторов в США.