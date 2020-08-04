Серию Гран-при по фигурному катанию решили не отменять из-за коронавируса

Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к переговорам, которые прошли в ISU в понедельник.

Из-за ограничений на международные поездки, действующих во многих странах, в формате проведения соревнований возможны изменения, которые будут обсуждаться позднее.

Серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 из шести этапов должна стартовать в октябре. Этапы соревнований пройдут в США (23-25 октября), Канаде (30 октября - 1 ноября), Китае (6-8 ноября), Франции (13-15 ноября), России (20-22 ноября) и Японии (27-29 ноября).

Due to travel restrictions put in place in various countries because of the ongoing #coronavirus pandemic, potential changes to the format of the series will be discussed at a later date.

#ISU #GPFigure



https://t.co/CS18AYPW3Y — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) August 4, 2020

Также сообщается, что Финал Гран-при, который должен пройти 10-13 декабря в Пекине, может быть перенесен на начало следующего года.