Исследование: во время чрезвычайного положения люди боялись инвестировать

Согласно исследованию, проведенному банком Luminor в странах Балтии, во время чрезвычайного положения большинство жителей Эстонии считали, что сейчас не время для инвестирования. Результаты показали, что на готовность людей инвестировать большое влияние оказало их общее финансовое положение.
Почти половина жителей Эстонии, то есть 43%, ответили во время чрезвычайного положения, что это не самое подходящее время для инвестирования. В Латвии и Литве число респондентов с таким же мнением было еще выше – 52% и 56% соответственно.
Хотя в целом готовность инвестировать во время чрезвычайного положения была низкой, в Эстонии она оказалась наиболее высокой среди Балтийских стран. Инвестировать были готовы 18% респондентов из Эстонии, 12% из Латвии и только 10% из Литвы. Готовность людей инвестировать тесно связана с их общей финансовой безопасностью. 31% жителей Эстонии считают, что их финансовое положение было достаточно хорошим, чтобы справиться с кризисом. С другой стороны, только 24% жителей Латвии и 23% жителей Литвы чувствовали себя уверенными в финансовом отношении.
Руководитель пенсионного подразделения Luminor Baltikum Расмус Пиккани объяснил, что как финансовая нестабильность, так и спад на рынках могут оказать негативное влияние на желание людей инвестировать. В то же время, по его словам, инвестирование зачастую выгодно в условиях кризиса. «Это касается всех видов инвестиций, таких как покупка акций и взносы в третью пенсионную ступень. Любые инвестиции во время спада на рынке означают, что инвестор получит выгоду, поскольку сможет купить больше единиц за те же деньги. Паи или акции со временем вырастут в цене и принесут больше дохода», – прокомментировал Пиккани.
Кроме того, опрос показал, что, были готовы инвестировать 26% эстонских мужчин, и только 10% русских или других мужчин. Готовы были инвестировать 18% эстонских женщин и только 8% женщин других национальностей. Влияние этнической принадлежности было особенно сильным среди тех респондентов, которые считали, что чрезвычайное положение – не лучшее время для инвестирования. Так считали почти 63% неэстонцев, и лишь 34% эстонцев.
Готовность людей инвестировать также зависела от их дохода. Люди с более высокими доходами были значительно более склонны вкладывать средства во время кризиса. 30% эстонцев с доходом более 900 евро на одного члена семьи в месяц считали, что кризис – хорошее время для инвестирования. При этом лишь 16% из тех, кто имел доход менее 600 евро на одного члена семьи в месяц, придерживались того же мнения.
Ответы на опрос были собраны с помощью количественного онлайн-опроса в мае этого года. Цель состояла в том, чтобы проанализировать влияние чрезвычайного положения на финансы жителей стран Балтии и их отношение к сбережениям, инвестициям и выходу на пенсию. В исследовании приняли участие 1618 человек в возрасте от 23 до 59 лет из Эстонии, Латвии и Литвы.
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