В Польше новый антирекорд: 726 заболевших COVID-19 за сутки

Зафиксированное количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Польше является наибольшим показателем за все время ведения статистики.

Предыдущий антирекорд в Польше был зафиксирован 4 августа, когда за сутки было выявлено 680 новых случаев инфицирования при 175 выздоровевших и 6 умерших.

5 августа в стране были подтверждены 640 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки, выздоровели 265, умерли 18 человек из числа ранее заболевших. 3 августа сообщалось о 575 новых случаях инфицирования, 1 августа - 658 заболевших за сутки, а 31 июля было 657 инфицированных.

В настоящее время активных больных в Польше 12 099, что на 387 больше, чем днем ранее.