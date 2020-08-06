В Польше новый антирекорд: 726 заболевших COVID-19 за сутки

В Польше в четверг зафиксирован новый антирекорд роста количества инфицирования COVID-19 за сутки: подтверждены 726 новых случаев инфицирования, умерли 18 человек из числа ранее заболевших, а выздоровел 321 человек, сообщается на портале Worldometers.
Зафиксированное количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Польше является наибольшим показателем за все время ведения статистики.
Предыдущий антирекорд в Польше был зафиксирован 4 августа, когда за сутки было выявлено 680 новых случаев инфицирования при 175 выздоровевших и 6 умерших.
5 августа в стране были подтверждены 640 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки, выздоровели 265, умерли 18 человек из числа ранее заболевших. 3 августа сообщалось о 575 новых случаях инфицирования, 1 августа - 658 заболевших за сутки, а 31 июля было 657 инфицированных.
В настоящее время активных больных в Польше 12 099, что на 387 больше, чем днем ранее.
Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 49 515 случаев инфицирования, умерли 1774 ранее заболевших коронавирусом, выздоровели 35 642 человека.