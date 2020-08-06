Чт, 6.08.2020
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  • У побывавших в Эстонии молодых велосипедистов из Латвии обнаружен коронавирус

У побывавших в Эстонии молодых велосипедистов из Латвии обнаружен коронавирус

Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ksenija Fjodorova

У юных велосипедистов Мурьянской спортивной гимназии, которые в конце минувшей недели они участвовали в соревнованиях в Эстонии,  обнаружили в Латвии коронавирус, передает Rus.ERR.

По словам директора Мурьянской спортивной гимназии Сергея Чеверса, заразившиеся велосипедисты принимали участие в однодневном соревновании в Эстонии. Он также отметил, что двое учеников после этого вернулись в школу, где у них поднялась температура.

Им сделали тест на коронавирус, и в среду пришли положительные результаты. Сейчас спортсмены находятся в самоизоляции.

В августе зараженные велосипедисты участвовали в соревнованиях в Эстонии, Литве и Латвии.

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