У побывавших в Эстонии молодых велосипедистов из Латвии обнаружен коронавирус

У юных велосипедистов Мурьянской спортивной гимназии, которые в конце минувшей недели они участвовали в соревнованиях в Эстонии, обнаружили в Латвии коронавирус, передает Rus.ERR.
По словам директора Мурьянской спортивной гимназии Сергея Чеверса, заразившиеся велосипедисты принимали участие в однодневном соревновании в Эстонии. Он также отметил, что двое учеников после этого вернулись в школу, где у них поднялась температура.
Им сделали тест на коронавирус, и в среду пришли положительные результаты. Сейчас спортсмены находятся в самоизоляции.
В августе зараженные велосипедисты участвовали в соревнованиях в Эстонии, Литве и Латвии.