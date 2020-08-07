Что происходит? Игрок столичного "Легиона" сбежал с допинг-контроля

Обычно после матчей высшей лиги на допинг проверяют по два игрока из каждой команды. Игрок "Легиона" Максим Липин длительное время находился в помещении, где проводится проверка на допинг, но в какой-то момент он решил самовольно покинуть стадион. За ним погнался допинг-контролер, но спортсмену удалось скрыться на улочках Кадриорга.

Начиная с 1 августа в отношении Липина действует запрет на участие в соревнованиях, поскольку имело место нарушение кодекса WADA. Отказ от прохождения контроля приравнивается к положительному допинг-тесту.

По словам пресс-секретаря Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкеля Уйболехта, они тесно сотрудничают с Эстонской антидопинговой службой, которая регулярно проводит допинговые тесты после футбольных матчей. "С одним из игроков возникла проблема, поэтому было начало дисциплинарное производство", - уточнил он.