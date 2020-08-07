Что происходит? Игрок столичного "Легиона" сбежал с допинг-контроля

В прошлую субботу, 1 августа, посетители матча высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу между столичным "Легионом" и городской командой "Пайде" стали свидетелями необычной картины: стадион "Кадриорг" бегом покидали двое людей, одним из которых был игрок таллиннской команды Максим Липин, а второй - сотрудник Эстонской антидопинговой службы, пишет Postimees со ссылкой на Soccernet.
Обычно после матчей высшей лиги на допинг проверяют по два игрока из каждой команды. Игрок "Легиона" Максим Липин длительное время находился в помещении, где проводится проверка на допинг, но в какой-то момент он решил самовольно покинуть стадион. За ним погнался допинг-контролер, но спортсмену удалось скрыться на улочках Кадриорга.
Начиная с 1 августа в отношении Липина действует запрет на участие в соревнованиях, поскольку имело место нарушение кодекса WADA. Отказ от прохождения контроля приравнивается к положительному допинг-тесту.
По словам пресс-секретаря Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкеля Уйболехта, они тесно сотрудничают с Эстонской антидопинговой службой, которая регулярно проводит допинговые тесты после футбольных матчей. "С одним из игроков возникла проблема, поэтому было начало дисциплинарное производство", - уточнил он.
Президент и главный тренер "Легиона" Денис Белов сказал, что для него произошедшее стало шоком, а трудовые отношения с Липиным разорваны.