Лукашенко заявил, что готов к вооруженному отпору, но первым стрелять не начнет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к вооруженному отпору, если все варианты "гибридной агрессии" против республики будут исчерпаны.
"Я никогда не начну стрелять первым, это будет подарок врагам. Но если все варианты гибридной драки будут исчерпаны, то без сомнения", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"А зачем тогда армия?" - добавил он.
По его словам, в такой ситуации он не намерен никуда бежать. "Я никуда не побегу, и дети мои не побегу. Бегут те, у кого карманы набиты. Я про Москву уже и не говорю - без денег там делать нечего", - отметил Лукашенко.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!