Лукашенко заявил, что готов к вооруженному отпору, но первым стрелять не начнет

"Я никогда не начну стрелять первым, это будет подарок врагам. Но если все варианты гибридной драки будут исчерпаны, то без сомнения", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, в такой ситуации он не намерен никуда бежать. "Я никуда не побегу, и дети мои не побегу. Бегут те, у кого карманы набиты. Я про Москву уже и не говорю - без денег там делать нечего", - отметил Лукашенко.