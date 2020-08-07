Муравьи не дают покоя? ⟩ Эти два способа могут избавить вас от назойливых гостей

Оказывается, нашествие полчищ муравьев можно остановить с помощью одного кусочка мела. Муравьи не переносят карбонат кальция, от которого стремятся держаться подальше. Чтобы преградить путь назойливым насекомым, нужно провести жирную меловую черту линию от того места, откуда они забираются в ваше помещение. Использование мела также является одним из самых безопасных методов борьбы с муравьями.

Однако те, кто сталкивается с нашествием сотни, а то и тысячи муравьев, могут попытаться заманить их в ловушку с помощью боракса и меда. Для этого на пути муравьев нужно оставить смесь кристаллов борной кислоты и меда. При необходимости мед можно заменить сахаром.

Поскольку боракс - токсичное химическое вещество, надоедливые муравьи должны умереть сразу после употребления смеси, пишет housebeautiful.com.uk.

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