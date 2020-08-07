Врачи объяснили принцип действия российской вакцины от коронавируса

«Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут», - сказал он в эфире канала «Россия 24». Поэтому вакцина не может навредить здоровью, но может вызвать дискомфорт, поскольку при введении чужеродного антигена у вакцинируемого начинает работать иммунная система.

Гинцбург также отметил, что у некоторых людей в таких обстоятельствах естественным образом повышается температура: во время клинических испытаний препарата температура у добровольцев поднималась до 37, иногда до 38 градусов, но эта проблема «снимается таблеткой парацетамола».

Испытания вакцины, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первые партии вакцины поступят в медучреждения уже в середине августа, а массовое производство начнется в сентябре.

В Минздраве России сообщили, что документы, необходимые для регистрации вакцины центра имени Гамалеи, находятся на экспертизе. Вопрос регистрации вакцины будет решаться по результатам экспертизы, передает «Интерфакс». К клиническим испытаниям вакцин от коронавируса готовится и государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, где регистрация первого вакцинного препарата может пройти уже осенью.