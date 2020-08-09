В России судят обвиняемых в убийстве младенца медиков

О произошедшем рассказывает "Медуза". Издание сообщает, что по версии следствия, мальчика решили убить, чтобы не портить статистику роддома. Врачи свою вину не признают, в их защиту высказывается большая часть профессионального сообщества.

RUS TVNET кратко пересказывает главное об этом громком деле.

Поздно вечером 5 ноября 2018 года в роддом в городе Калининград экстренно привезли 27-летнюю Замирахон Ахмедову. Женщина, у которой весной того же года случился выкидыш, снова ждала ребенка - срок беременности составлял чуть больше 23 недель. Ахмедова наблюдалась у знакомого гинеколога в другом роддоме. Во время очередного приема врач усмотрела угрозу преждевременных родов и предложила Ахмедовой лечь в больницу, но та отказалась. Спустя несколько дней боли усилились. Пришлось вызывать скорую. Оказалось, что у женщины начались роды .

. 6 ноября у Ахмедовой родился мальчик весом всего 714,5 граммов и ростом 32 сантиметра. Ребенка тут же перевели в палату интенсивной терапии.

Через несколько часов Ахмедова, случайно услышав в коридоре разговор медсестер, узнала о том, что ее сын скончался.

7 ноября 2018 года главе Следственного отдела по Центральному району Калининграда поступил анонимный звонок с сообщением о том, что в роддоме № 4 " врачи убили недоношенного новорожденного " - об этом говорится в материалах дела. В тот же вечер следователи изъяли в роддоме медицинские документы, опросили персонал и саму Ахмедову.

" - об этом говорится в материалах дела. В тот же вечер следователи изъяли в роддоме медицинские документы, опросили персонал и саму Ахмедову. Спустя неделю - 15 ноября - Елену Белую задержали в ее рабочем кабинете, а на следующий день суд отправил ее в СИЗО. Изначально в отношении главврача возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий - следствие полагало, что Белая распорядилась не делать младенцу инъекцию дорогостоящего препарата "Куросурф" .

. Эта версия появилась из-за свидетельств нескольких сотрудников роддома о том, что Белая якобы дала указания " принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил " и несовпадений сведений о количестве ампул препарата в роддоме. Однако позже выяснилось, что препарат ребенку давали.

" и несовпадений сведений о количестве ампул препарата в роддоме. Однако позже выяснилось, что препарат ребенку давали. Помимо этого в истории родов Ахмедовой следователи обнаружили признаки фальсификаций документов: кто-то внес в них сведения о том, что младенец был рожден "без признаков жизни", а информация о реанимационной помощи пропала.

Через семь месяцев - в июне 2019 года - задержали вторую фигурантку дела - Элину Сушкевич. Ее тоже отправили под домашний арест. Сушкевич сразу обвинили в убийстве ребенка. Статью Белой тоже переквалифицировали - теперь ее обвиняли в организации убийства.

По версии следствия, Белая уговорила Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния. Следствие уверено: главврач сделала это, чтобы не портить статистику роддома и создать "картину успешной работы". Оба медика свою вину категорически отрицают. Сушкевич утверждает, что не вводила ребенку магний.

На сторону подозреваемых встало медицинское сообщество. Так, например, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль ни раз выражал мнение, что во время расследования уголовного дела медиков Элины Сушкевич и Елены Белой следственные органы работали непрофессионально.

Врачей из Калининграда обвиняют в убийстве ребенка, основываясь и на данных о концентрации магния, железа и цинка в теле ребенка. Утверждаю,что это ошибка и следственные органы сработали не профессионально.Необходимо направить на новую экспертизу, а этих следователей уволить — Леонид Рошаль (@Leonid_Roshal) June 8, 2020