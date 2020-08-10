Видео ⟩ На греческий остров обрушился страшный шторм: погибли семь человек

Так, в одном из районов 85-летний мужчина, 86-летняя женщина и 8-месячный ребенок утонули в собственном доме. Они оказались в ловушке в квартире на первом этаже, и помещение залило водой.

Наводнение превратило улицы в реки, что привело к повреждению имущества и транспортных средств. Дома и автомобили были залиты грязью, а во многих случаях люди поднимались на крыши, чтобы спастись. По всему острову в пожарную службу поступили сотни звонков от перепуганных жителей, которые оказались в ловушке в своих домах после того, как забрались на крышу.