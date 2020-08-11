ВОЗ: надежда победить коронавирус еще есть

«На этой неделе мы достигнем 20 миллионов зарегистрированных случаев COVID-19 и 750 000 смертей», - заявил на виртуальной пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - «За этой статистикой скрывается много боли и страданий. Каждая потерянная жизнь имеет значение. Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды и ... никогда не поздно повернуть вспять».