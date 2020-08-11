ВОЗ: надежда победить коронавирус еще есть

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что надежда победить пандемию коронавируса все еще существует, несмотря на страдания, вызванные приближающимися отметками в 750 000 смертей и 20 миллионов случаев заболевания, передает MedikForum.
«На этой неделе мы достигнем 20 миллионов зарегистрированных случаев COVID-19 и 750 000 смертей», - заявил на виртуальной пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - «За этой статистикой скрывается много боли и страданий. Каждая потерянная жизнь имеет значение. Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды и ... никогда не поздно повернуть вспять».
Тедрос привел примеры стран, которые успешно остановили распространение COVID-19, сославшись на Новую Зеландию и Руанду, и похвалил страны, которые пострадали от крупных национальных вспышек и теперь быстро реагируют на местные всплески.
«Мое послание предельно ясно: подавляйте, подавляйте, подавляйте вирус», - сказал он. - «Если мы эффективно подавим коронавирус, мы сможем безопасно открывать общества».
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сказал, что обнаружение вакцины не означает автоматически конец пандемии COVID-19.
«Наличие эффективной вакцины - это только часть ответа. Вы должны иметь возможность доставить эту вакцину населению, которое хочет и требует эту вакцину».