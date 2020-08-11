Главы МИД четырех стран, в том числе и Эстонии, обсудили обстановку в Белоруссии

Во вторник глава МИД Урмас Рейнсалу принял участие в мероприятиях в честь 100-летней годовщины подписания Рижского мирного договора в МИД и резиденции президента Латвии, передал МИД. На встрече с коллегами из Латвии, Польши и Финляндии обсуждались обстановка в Белоруссии, вопросы региональной безопасности, трансатлантические связи и отношения между Россией и ЕС.

«В свете президентских выборов в Республике Беларусь мы видим, какой серьезной угрозе подвергается стремление к демократии, даже крайне близко к нам, - сказал Рейнсалу. - Сегодня задача ЕС и всего свободного мира — оказывать на белорусские власти давление для прекращения насилия и освобождения задержанных по политическим причинам людей. Мы вместе с министрами иностранных дел Латвии, Финляндии и Польши предлагаем на этой неделе созвать внеочередное заседание совета по иностранным делам ЕС».

«Мы все полностью поддерживаем призыв польских коллег созвать внеочередное заседание Совета по иностранным делам, обсудить и выработать общую позицию относительно Белоруссии. Мы полностью поддерживаем стремление Белоруссии стать европейским государством», - сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, добавив, что Европа должна помочь Республике Беларусь в нормализации ситуации.

По словам Рейнсалу, распространение дезинформации и российское влияние являются общей для ЕС проблемой. «Во время кризиса объем поступающей с востока дезинформации рос. Поэтому крайне важно, чтобы ЕС придерживался единых позиций по России. Мы должны особенно активно поддерживать Украину — при коронакризисе Украина нуждается в экономической и политической помощи и надежном тыле», - добавил он.

На прошедшем в Рижском замке высокоуровневом мероприятии в честь годовщины мирного договора Рейнсалу подчеркнул, что взаимная поддержка обладает ключевой важностью.