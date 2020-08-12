Ср, 12.08.2020
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  • Три фразы, которые ни под каким видом не должен произносить продавец недвижимости

Три фразы, которые ни под каким видом не должен произносить продавец недвижимости

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ФОТО: Shutterstock

Возможно, вы никогда этого не говорили и не скажете, но на всякий случай учтите эти советы от портала Kodustiil.

«Мое жилище в идеальном состоянии!»

В мире достаточно мало вещей, которые в самом деле можно назвать идеальными. Необязательно сообщать покупателю все подробности, достаточно дать обзор основных достоинств и недостатков недвижимости. Углубление в детали может отпугнуть потенциального покупателя.

«Я не торгуюсь!»

Продавая жилье, вы должны быть готовы к компромиссу. Если вы будете непоколебимо стоять на своем, шанс продать мало вероятен. Выслушайте предложение покупателя и найдите оптимальное решение для обеих сторон.

«Мы столько сюда вложили!»

Лично вам могут нравиться дорогие и эксклюзивные решения, но в глазах покупателя это вовсе не обязательно увеличивает стоимость жилья. Цена гораздо в большей степени зависит от местоположения, чем от мраморной столешницы или зеркального потолка.

Источник: realtor.com.

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