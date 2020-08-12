В Белоруссии жена задержанного «координатора протестов» рассказала, как люди в штатском избили ее с мужем и отняли 10 000 долларов

В милиции говорили, что у задержанного обнаружили "более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков". Сам Симаков говорил после задержания, что эти деньги он заработал, пишет Newsru.

Жена Михаила Симакова заявила, что у мужа есть документы, подтверждающие, что деньги получены от продажи автомобиля. "Открытые медиа" нашли информацию о том, что Симаков зарегистрирован индивидуальным предпринимателем и продает подержанные машины. Жена задержанного подтвердила это.

Екатерина Симакова утверждает, что люди в штатском задержали ее мужа у подъезда их дома недалеко от станции метро "Восток", а не у торгового центра "Дана Молл", как сообщало МВД. "Со всех сторон выбегают люди и начинают скручивать мужа, - рассказала Симакова. - Я успела выскочить в одних носках".

Супруга стала кричать: "Помогите! Крадут!" В тот момент у Михаила в сумке было около девяти тысяч долларов, пояснила Екатерина.

По ее словам, люди, проводившие задержание, не показали удостоверений, поэтому муж оказывал сопротивление. "Мы думали, это ограбление. Его били очень сильно", - добавила Екатерина. В МВД говорили, что Симаков сломал нос одному из милиционеров. Там также отметили, что ранее он был судим по ч. 3 ст. 328 УК Белоруссии (незаконные приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), неоднократно привлекался к административной ответственности.

Сотрудники правоохранительных органов, говорит Екатерина, избили и ее. Позже врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Симакова добавила, что ее муж не участвовал в акциях протеста, начавшихся после выборов президента Белоруссии. Она называет мужа "домоседом, семейным человеком", пишет "Медуза".