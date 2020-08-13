Департамент: ситуация на рынке труда стабилизировались, но восстановились не все отрасли

И хотя понемногу восстанавливается и занятость в наиболее пострадавшем от кризиса секторе - размещения и общественного питания, до предшествующих кризису показателей ему еще далеко, сказала в четверг радионовостям ERR аналитик департамента Кадри Рооталу.

"Ситуация с трудовой занятостью в июле стабилизировалась. И хотя всего занятых на рынке труда сегодня меньше, чем в начале года или до чрезвычайного положения, в летние месяцы мы по крайней мере больше не видим снижения их числа. В июле более 630 тысяч человек работали", - отметила Рооталу.